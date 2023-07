Il Pd a Napoli contro il Ddl Calderoli per l'autonomia differenziata

Roma, 14 lug. (askanews) – Il Pd si riunisce a Napoli fino a sabato per contestare il ddl Calderoli sull’autonomia differenziata; appuntamento a Foqus nei quartieri spagnoli. Il senatore della Campania, Antonio Misiani: “E’ un progetto che va nella direzione sbagliata, invitiamo il governo a fermarsi e a lavorare per un modello diverso di autonomia, con la capacità di garantire davvero i diritti fondamentali a partire dal finanziamento su tutto il territorio nazionale della sanità pubblica e della scuola pubblica e dei settori legati ai servizi fondamentali per i cittadini”.

Per il Partito Democratico, le conseguenze del ddl saranno pesantissime per il Mezzogiorno. Giuseppe Provenzano, già ministro per la coesione territoriale nel governo Conte II: “Dietro questo disegno riscoprono il vecchio progetto secessionista. E’ preoccupante perché si inserisce in un più generale smantellamento delle politiche per il Mezzogiorno, e non servono le trovate a effetto per mascherare una totale assenza di politiche per il Sud. Più in generale vedo un governo che continua a attaccare le fasce più deboli del nostro paese. Anche in spagnolo valgono le bugie e quella che ha detto ieri Giorgia Meloni è una grande bugia, cioè che la destra è dalla parte delle fasce sociali più deboli; anche oggi per esempio hanno detto no al salario minimo”.

La due giorni sarà conclusa sabato dalla segretaria nazionale Elly Schlein.