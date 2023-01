Il Pd ricorda Sassoli, Letta: da lui lezioni di vita e politica

Milano, 11 gen. (askanews) – Nel giorno del primo anniversario della morte di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo e giornalista, il suo partito, il Pd, lo ha ricordato con una cerimonia al Nazareno, insieme con i suoi familiari e istituzioni, a partire dalla attuale presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola.

Il segretario del Pd Enrico Letta ha ricordato cosa ha significato la sua persona per il partito: “Per noi David è molto di più che soltanto un ricordo.

L’abbiamo misurato in questo anno in cui ci

è tanto mancato quanto il suo pensiero, il suo comportamento, le sue idee, siano diventate per noi delle lezioni, di vita e di politica”.

Il ricordo delle colleghe Elly Schlein e Paola De Micheli: “L’umanità, la generosità e la genuinità con cui ha rappresentato il Pd e l’Italia nel Parlamento Ue è per noi tutti un esempio”, ha detto Schlein.

“È stata una delle persone politicamente più importanti della mia esperienza dentro al Pd, non solo per il suo europeismo ma per la coerenza dei suoi comportamenti privati rispetto alle sue posizioni pubbliche”, ha concluso De Micheli.