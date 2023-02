Il Pd si svuota: al collasso il numero di iscritti, l'unico nuovo tesserato è la Boldrini

Il Pd teme il flop.

È arrivato il momento della verità. In poco più di un anno il primo partito del Centrosinistra rischia di perdere più di 100mila iscritti. I dem sperano di raggiungere almeno i 200mila, numero che sarebbe comunque deludente rispetto ai 320mila iscritti del 2021.

Il Pd è ormai un partito di minoranza

Si può bluffare su tutto, tranne che sui numeri. Ed è proprio lì che il partito di Enrico Letta si mostra debole.

L’asticella è fissata a quota 200mila – al di sotto sarebbe uno smacco –, ma non si dà niente per scontato. Ieri, lunedì 31 gennaio 2023, si è conlcusa la campagna di tesseramento al Partito Democratico: inizia ora la conta alle adesioni. Tuttavia, i militanti iscritti almeno dal 2021 potranno registrarsi fino al prossimo 12 febbraio e i simpatizzanti in Lazio e Lombardia – dove si vota per le regionali – avranno un’ulteriore proroga. Intanto, il deputato dell’Eurocamera Dino Giarrusso ha già deciso di restare fuori.

Entra al suo posto l’ex presidente della Camera Laura Boldrini, che annuncia sui suoi profili social di aver ufficialmente preso la tessera del partito.

Pd, crollo di iscritti: i numeri

Ancora da quantificare, il crollo delle adesioni al Pd è tuttavia un dato di fatto. All’inizio della crisi si era parlato di una perdita di un massimo di 50mila iscritti. Dal Nazareno sperano ora in 200mila tesseramenti, che gli basterebbero per tirare un sospiro di sollievo.

Un sollievo amaro, però, se si pensa ai numeri degli anni passati: 320mila gli iscritti nel 2021, 412mila nel 2019 e ben 830mila nel 2008 con Walter Veltroni. Si tratta di dati preoccupati per le sorti del partito poiché, come è giusto ricordare, il numero di tessere corrisponde al numero di voti. E a oggi sono troppo poche.