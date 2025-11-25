Il pianista francese Julien Cohen spopola coi flash mob musicali

Parigi, 25 nov. (askanews) – Il pianista francese Julien Cohen spopola sui social coi suoi flash mob musicali.

Dopo aver sbancato su YouTube con “Bohemian Rhapsody”, con 600 milioni di visualizzazioni, Cohen si dedica ora a superproduzioni su larga scala. Il suo ultimo flash mob, del 9 novembre, coprodotto con il duo Violin Phonix di suo fratello Chris, ha mobilitato ben 300 musicisti e 150 tecnici.

Il team ha utilizzato 50 telecamere e ha persino chiuso una strada vicino a Place de la Concorde. Le riprese hanno visto la partecipazione di cinque gruppi che hanno trasformato le strade di Parigi in una sinfonia.