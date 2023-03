Il piano di Messina Denaro comunicato alla sorella: "Mi ucciderò a casa"

“Mi ucciderò a casa, non morirò di tumore”: queste le volontà di Messina Denaro rinvenute in un pizzino lasciato alla sorella Rosalia.

Il pizzino di Messina Denaro lasciato alla sorella

«Non morirò di tumore, appena non ce la faccio più mi ucciderò a casa e mi troverai tu. Ti dirò quando arriverà il momento».

A scriverlo è stato Matteo Messina Denaro, in uno dei cosiddetti “pizzini” indirizzati alla sorella Rosalia, anche lei arrestata nelle scorse settimane per associazione mafiosa. Questo è datato maggio 2022, con il quale avrebbe deciso lui come e quando sarebbe successo. Il boss di Castelvetrano progettava la sua fine, spiegando alla più grande delle sue sorelle il piano da mettere in atto.

L’utilizzo dei pizzini da parte di Messina Denaro

Gli inquirenti hanno scoperto oltre mille bigliettini scritti a mano da Messina Denaro tra l’appartamento di Campobello di Mazara, dove l’ex latitante aveva realizzato uno dei suoi nascondigli, e la casa di campagna dove Rosetta andava spesso. E potrebbero essercene molti altri.

Sempre nel pizzino in cui ha spiegato le sue volontà, datato 10 maggio 2022, ha scritto: