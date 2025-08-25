Il piano regionale di dimensionamento scolastico: un flop annunciato

Diciamoci la verità: la gestione della rete scolastica da parte della Regione Lazio è un vero e proprio disastro. Le recenti sentenze del Tar hanno messo a nudo una realtà scomoda, rivelando un piano che, più che una riforma, sembra essere un mero esercizio di potere. Quattro ricorsi accolti, provenienti da diverse amministrazioni locali e genitori, hanno ribaltato una decisione che, sin dall’inizio, era priva di logiche solide e trasparenti.

Il Tar e le ragioni del suo verdetto

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha chiarito che i provvedimenti riguardanti la soppressione e l’aggregazione degli istituti scolastici non presentano alcuna motivazione adeguata. Questo è un punto cruciale: come si può giustificare la chiusura di una scuola senza spiegare le ragioni dietro a tale scelta? La Regione Lazio ha evidentemente ignorato le indicazioni della Conferenza regionale permanente per l’istruzione, e questo è inaccettabile. La giunta regionale avrebbe dovuto fornire motivazioni chiare e trasparenti, eppure ha scelto di agire in modo arbitrario, come se le scuole fossero beni di proprietà privata piuttosto che istituzioni fondamentali per il futuro dei nostri giovani.

Inoltre, la mancanza di una giustificazione valida per il piano di dimensionamento evidenzia una carenza di rispetto nei confronti delle comunità locali e dei genitori. Non è solo una questione burocratica; si tratta di vite, di studenti e di famiglie che si trovano a navigare in un mare di incertezze. I genitori, legittimamente preoccupati, hanno fatto ricorso, e il Tar ha dato loro ragione. Questo è un segnale chiaro che la politica deve ascoltare.

Una riforma che non tiene conto della realtà

So che non è popolare dirlo, ma il piano di dimensionamento del Lazio è emblematico di una gestione scolastica che ignora le reali esigenze delle scuole e degli studenti. Quante volte ci troviamo di fronte a decisioni prese senza un’analisi approfondita delle conseguenze? È un problema sistemico: le riforme scolastiche dovrebbero basarsi su dati concreti, su studi approfonditi e su un dialogo costante con il territorio. Invece, assistiamo a una continua imposizione di scelte calate dall’alto, che spesso si rivelano fallimentari.

La realtà è meno politically correct: ci troviamo di fronte a un sistema che ha bisogno di una maggiore trasparenza e responsabilità. Non possiamo più permettere che le scelte educative siano dettate da logiche politiche o da interessi particolari. È ora di mettere al centro del dibattito le esigenze degli studenti e delle famiglie, anziché quelle di chi siede in poltrona nelle istituzioni.

Conclusioni e invito al pensiero critico

Il re è nudo, e ve lo dico io: se vogliamo un sistema scolastico che funzioni, dobbiamo pretendere di più dai nostri amministratori. Le decisioni riguardanti l’istruzione non possono essere trattate come meri numeri in un bilancio. La sentenza del Tar del Lazio è un’opportunità per rivedere e ripensare a come gestire la rete scolastica. Non si tratta solo di annullare provvedimenti; si tratta di costruire un futuro migliore per i nostri giovani. Invito tutti a riflettere su questo tema e a non accettare passivamente le scelte dei poteri forti. È tempo di alzare la voce e chiedere una vera riforma basata sul dialogo, sul rispetto e sulla trasparenza.