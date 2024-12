Il picchetto d'onore per Viktor Orban a Palazzo Chigi con Meloni

Roma, 4 dic. (askanews) – Il primo ministro ungherese Viktor Orban, che sta concludendo il semestre di presidenza Ue dell’Ungheria, è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con cui ha avuto un incontro bilaterale di oltre un’ora. Il ‘piatto forte’ è stato il tema dei migranti, su cui Orban e Meloni, secondo quanto reso noto da fonti ufficiali, si trovano allineati per “contrastare la migrazione irregolare”. In particolare, hanno condiviso “l’urgenza di un quadro giuridico aggiornato per facilitare, aumentare ed accelerare i rimpatri dall’Unione europea, con particolare attenzione al consolidamento del concetto di Paesi di origine sicuri”. Un tema particolarmente sensibile per Meloni, che deve fronteggiare lo stop all’operatività dei centri in Albania.

Proprio oggi il Parlamento ha dato via libera definitivo al decreto flussi (con l’indicazione della lista dei Paesi sicuri), ma il Csm ha detto “no” all’assegnazione alle Corti d’Appello della competenza sui procedimenti di trattenimento dei migranti richiedenti asilo e la Cassazione ha rinviato la decisione sul ricorso del governo contro le prime mancate convalide del trattenimento di migranti emesse dalla sezione immigrazione del tribunale di Roma il 18 ottobre scorso. Il pg ha chiesto di sospendere il giudizio in attesa che si pronunci la Corte di Giustizia dell’Unione europea e la decisione arriverà nelle prossime settimane.