Per i medici del Regno Unito è morto cerebralmente, per i genitori no, il piccolo Archie deve morire in ospedale: negato il trasferimento in hospice

Nel Regno Unito il piccolo Archie Battersbee deve morire in ospedale: è stato negato il trasferimento in hospice e i giudici respingono l’istanza dei familiari del ragazzino di 12 anni in coma irreversibile. Il Royal London Hospital, che ha in cura Archie da aprile per gravissimi danni cerebrali ha ottenuto per via giudiziaria l’autorizzazione alla sospensione dei trattamenti.

La famiglia lotta invece per tenerlo in vita e chiede di lasciare, per lo meno, che il piccolo si spenga nella privacy di un hospice..

Il piccolo Archie deve morire in ospedale

Ma cosa era successo ad Archie? Lo scorso 7 aprile venne trovato esanime in casa a a Southend, con una corda attorno al collo. L’ipotesi fu che il 12enne era vittima una “blackout challenge”, una letale gara di resistenza alla mancanza di ossigeno che circola sui social.

A parere del giudice Lucy Theis il trasferimento del bambino nella struttura dell’Essex che vorrebbero i familiari di Archie non è “nel suo migliore interesse dato che le sue condizioni sono di “crescente fragilità”.

La lotta di mamma Hollie e papà Paul

E Hollie Dance, mamma di Archie e protagonista con il marito Paul della battaglia legale in corso, non ci sta, Assieme all’associazione “Christian Concern” è tornata a chiedere un giudicato ampio della Corte Europea per i diritti dell’uomo.

I medici, di fronte alle morte cerebrale di Archie, ne hanno chiesto l’autorizzazione a staccargli la spina, la famiglia dice che non è giusto e che Archie ha bisogno di tempo per un recupero e deve trascorrerlo altrove. A parere degli avvocati le toghe non hanno dato il “giusto peso” ai desideri della famiglia. E la La Corte per i diritti dell’uomo di Strasburgo? Quella ha scelto di non “interferire”.