"Il Piccolo Principe" a teatro, il tour parte dal Sistina di Roma

Roma, 3 feb. (askanews) – Ha debuttato al Teatro Sistina di Roma “Il Piccolo Principe”. A 80 anni dalla pubblicazione dell’amato libro di Antoine de Saint-Exupéry arriva lo spettacolo (diretto da Stefano Genovese), in scena a Roma fino al 12 febbraio, poi a Bologna (dal 16 al 19 febbraio al Teatro Celebrazioni di Bologna), Torino (dal 23 al 26 febbraio al Teatro Colosseo), Firenze (dal 2 al 5 marzo al Tuscany Hall) e Milano (dal 23 marzo al 2 aprile al Teatro Repower), prima di approdare in Francia il prossimo autunno e ad Amsterdam, Berlino, Dublino, Lisbona e Madrid nel 2024.

Un racconto senza tempo che ancora oggi incanta e fa sognare grandi e piccoli; è il libro più tradotto dopo la Bibbia, ha venduto più di 200 milioni di copie in tutto il mondo (19 milioni solo in Italia), ha ispirato film, fumetti, e ora vuole incantare con uno show (firmato Razmataz Live) che mescola prosa, musical, performance artistiche e installazioni, riproponendo tutti i personaggi e i punti chiave del libro, ma affidando il racconto all’immaginazione, per arrivare al cuore del pubblico.

Uno spettacolo che ha attirato fin da subito grande attenzione: per i casting tra Roma e Milano sono arrivate oltre 1650 richieste, 380 di bambini.