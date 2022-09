La vicenda del piromane di Bolzano che in estate aveva colpito in maniera seriale nei boschi del territorio: potrebbe essere uno studente 21enne

Il piromane di Bolzano potrebbe essere uno studente 21enne, la linea accusatoria è chiara e contro di lui si sta procedendo, con polizia e procura che scavano nella vita di un giovane universitario “incastrato” dalle telecamere. Fino a poco tempo fa era solo un “fantasma” in mountain bike ma adesso la sua identità è stata svelata.

E gli inquirenti vogliono verificare se il ragazzo abbia avuto condotte problematiche in passato.

Il piromane di Bolzano uno studente 21enne?

Di certo non è un criminale: studi al liceo Carducci di Bolzano ed Università a Trento. Eppure per la magistratura quel 21enne potrebbe aver avuto un ruolo nelle decine di roghi estivi in zona. A luglio Guncina, percorsi di Sant’Osvaldo, pendici del Colle, Appiano, Frangarto e bosco di Monticolo avevano fatto fare gli straordinari ai vigili del fuoco.

Le indagini, l’identikit, i particolari

Le indagini erano partite puntando sulla serialità e polizia e carabinieri hanno stretto il cerchio. Prima con un identikit, poi visionando decine di ore di filmati, alla fine il bingo: nei pressi di ogni rogo c’era sempre un ragazzo in bici con maglietta nera e scritta rossa, sandali modello Birkenstock, orologio sportivo allacciato al polso sinistro. E alla fine un ispettore del 115 aveva riconosciuto quella figura mentre scendeva dalle passeggiate del Guncina, gli aveva intimato di fermarsi ma il giovane è fuggito per essere bloccato poco dopo, con un accedigas addosso.