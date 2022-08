Il popolo di Cl applaude Draghi: “Un presidente da augurarsi”

Rimini, 24 ago. (askanews) – Calorosi e lunghi applausi, una vera e propria ovazione in sala, gli slogan “Grazie presidente” e “Bravo Mario”. Il premier Mario Draghi torna al Meeting di Rimini per la terza volta accolto come una star. Tutti in piedi per il suo ingresso in un Auditorium gremito come non mai. Un discorso di 55 minuti intervallato da tanti, tantissimi applausi. Come i più fragorosi, quelli dopo l’invito a votare alle elezioni del 25 settembre, o quello in cui conferma il sostegno all’Ucraina.

E l’affetto del popolo di Comunione e Liberazione verso il premier conferma le attese.