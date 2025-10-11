Il Portogallo resta imbattuto nelle qualificazioni ai Mondiali grazie a un gol nel finale

Nell’ultima tornata di partite di qualificazione ai Mondiali, il Portogallo ha dimostrato determinazione e resilienza sconfiggendo l’Irlanda con un punteggio di 1-0, mantenendo un’impressionante perfetta serie in Gruppo F. L’incontro, disputato presso l’Estadio Jose Alvalade, è stato caratterizzato da tensione e dramma, in particolare per il rigore fallito da Cristiano Ronaldo.

Con l’avvicinarsi della fine della partita, sembrava che il Portogallo dovesse accontentarsi di un pareggio.

Tuttavia, Ruben Neves è emerso come l’eroe, segnando un gol straordinario nel tempo di recupero, che non solo ha assicurato la vittoria ma ha anche evidenziato lo spirito combattivo della squadra.

La posizione dominante del Portogallo nel Gruppo F

Con questa vittoria, il Portogallo ha ora accumulato nove punti a metà del percorso di qualificazione, collocandosi cinque punti davanti al suo più vicino concorrente, l’Ungheria. Questo vantaggio offre al Portogallo una forte possibilità di qualificazione per i prossimi Mondiali, specialmente in vista della partita casalinga contro l’Ungheria.

Ruben Neves brilla in un momento cruciale

Il gol di Neves è arrivato a un minuto dall’aggiunta di tempo, segnando la sua prima rete in campo internazionale e creando un momento toccante per la squadra. Indossando la maglia numero 21 del suo amico scomparso Diogo Jota, tragicamente deceduto in un incidente stradale all’inizio di quest’anno, Neves ha dedicato il gol a Jota. Questo tributo emotivo ha aggiunto un ulteriore significato all’incontro e ha sottolineato la camerateria all’interno del gruppo.

Il rigore sbagliato e le sue implicazioni

Durante la partita, la tensione è aumentata quando Ronaldo ha avuto l’opportunità di dare un vantaggio precoce al Portogallo dal dischetto. Tuttavia, il suo tiro è stato parato magistralmente dal portiere irlandese, permettendo all’Irlanda di rimanere competitiva per tutta la durata dell’incontro. Questo rigore sbagliato avrebbe potuto cambiare le sorti a favore dei padroni di casa, ma ha infine preparato il terreno per un finale drammatico.

Impatto sulla campagna dell’Irlanda

Nonostante i loro sforzi, l’Irlanda si trova all’ultimo posto del Gruppo F con solo un punto. Il fallimento nel conquistare una vittoria contro il Portogallo li ha lasciati in una posizione precaria mentre cercano di salvare le loro speranze di qualificazione. La partita è stata un promemoria delle sfide che affrontano in questo gruppo competitivo.

Con l’avanzare dei turni di qualificazione, la capacità del Portogallo di ottenere vittorie decisive sarà fondamentale per le loro ambizioni. La combinazione di giocatori esperti come Ronaldo e talenti emergenti come Neves promette un futuro luminoso per la nazionale. I tifosi sono ansiosi di vedere come questo slancio li accompagnerà nella prossima partita contro l’Ungheria, dove potrebbero consolidare il loro cammino verso i Mondiali.

La partita contro l’Irlanda ha dimostrato la resilienza e la profondità del Portogallo. Con ogni incontro, stanno dimostrando di essere contendenti seri per i prossimi Mondiali, sostenuti da un mix di brillantezza individuale e determinazione collettiva.