Il Portogallo si prepara a onorare Diogo Jota nelle qualificazioni ai Mondiali

Il Portogallo inizia il suo cammino verso la FIFA 2026 con una partita di grande significato. Sabato 6 settembre, la nazionale affronta l’Armenia allo stadio Vazgen Sargsyan di Yerevan. Questa partita segna non solo l’esordio nelle qualificazioni, ma rappresenta anche un’importante occasione per ricordare Diogo Jota, l’attaccante scomparso tragicamente a luglio.

Dettagli della partita e commemorazione

La sfida tra Armenia e Portogallo avrà luogo alle 20:00 (16:00 GMT). Il centrocampista Ruben Neves indosserà la maglia numero 21, in omaggio al suo amico e compagno Diogo Jota. Neves ha rivelato di avere un tatuaggio che lo ritrae con Jota, sottolineando il forte legame tra i due calciatori.

“Io e tutta la squadra nazionale faremo di tutto per tenere Diogo con noi, nella nostra squadra”, ha dichiarato Neves durante una cerimonia di commemorazione. Questo evento ha visto la partecipazione di figure prominenti, tra cui Cristiano Ronaldo e il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa.

Jota e suo fratello, Andre Silva, hanno perso la vita in un tragico incidente stradale il 3 luglio. Durante la cerimonia, è stato reso omaggio anche a Jorge Costa, un altro ex calciatore della nazionale, scomparso il mese scorso a causa di un arresto cardiaco.

Il contesto delle qualificazioni

Il Portogallo, campione della Nations League 2025, si unisce ora alle qualificazioni per la Coppa del Mondo. La squadra è composta da 23 (+1) giocatori, un ulteriore tributo a Jota. La nazionale ha un buon storico contro l’Armenia, avendo vinto quattro delle sei partite precedenti.

Il match del 2015, ad esempio, ha visto il Portogallo prevalere con un punteggio di 3-2. Tuttavia, l’assenza di giocatori come Rafael Leão, infortunato, e Diogo Dalot, costretto a ritirarsi per un problema muscolare, mette alla prova la rosa. Nonostante ciò, Cristiano Ronaldo è pronto a fare la differenza, avendo già segnato cinque gol contro l’Armenia.

Le parole del presidente della federazione

Pedro Proenca, presidente della Federazione calcistica portoghese, ha descritto Jota e Costa come “uomini che amavano il calcio, il loro paese e la squadra nazionale”. Entrambi sono stati onorati postumi con il titolo di Comandante dell’Ordine al Merito, e le loro famiglie hanno ricevuto le medaglie in segno di riconoscimento.

La partita di sabato non è solo un’opportunità per guadagnare punti preziosi nelle qualificazioni, ma rappresenta anche un momento di unione per onorare la memoria di due grandi del calcio portoghese. AGGIORNAMENTO ORE 12:00: La squadra è già in ritiro e procederà con gli allenamenti per prepararsi al match.