Il Potenza Calcio premia i tifosi più "ricicloni"

Potenza, 28 nov. (askanews) – Il Potenza Calcio torna in campo per la partita più importante, quella a favore dell’ambiente. Ieri sono state presentate, nel corso di una conferenza stampa allo Stadio Viviani, le nuove maglie vintage rossoblù realizzate in plastica riciclata, premio per i cittadini più “ricicloni”. Il progetto, un vero e proprio campionato green a chi salva più bottigliette di plastica, rinnova la partnership tra Potenza Calcio, Fondazione Potenza Futura e Corepla.

L’ente Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in plastica esprime soddisfazione per bocca del direttore Operativo Antonio Protopapa: “Siamo tornati adesso con una proposta nuova, con una maglia iconica di prestigio che richiama la maglia storica del Potenza Calcio. Con questa iniziativa vogliamo dare una risposta anche alla domanda della città di avere una partnership con un consorzio come Corepla che, di fatto, rappresenta il green partner di una squadra di calcio. In due anni abbiamo raccolto oltre 700mila bottiglie che, per una città di 60 mila abitanti, è un risultato eccezionale. Vogliamo fare ancora di più ed è per questo che abbiamo messo in palio queste magliette del Potenza Calcio al raggiungimento di 2500 punti; chi porterà 2500 bottiglie nei nostri eco compattatori riceverà in premio questa maglietta”.

Un tridente d’attacco, quello tra Potenza Calcio, Corepla e Fondazione Potenza Futura, che mira ad aumentare con coraggio la cultura della sostenibilità per costruire un nuovo senso di comunità a partire dalla forza aggregante del tifo.