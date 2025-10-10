Il potere di mercato di Google potrebbe portare a nuove regolamentazioni nel Regno Unito

Recenti sviluppi nel Regno Unito hanno messo in evidenza una crescente preoccupazione riguardo al significativo potere di mercato di Google. Secondo l’Autorità della concorrenza e dei mercati (CMA), il colosso tecnologico possiede un grado di influenza nel mercato delle ricerche online che richiede un intervento normativo. Questo annuncio segna un momento cruciale, in quanto rappresenta la prima volta in cui la CMA utilizzerà i poteri recentemente acquisiti per regolare i mercati digitali.

Stato del mercato strategico per Google

Venerdì, l’Autorità della concorrenza e dei mercati (CMA) ha ufficialmente confermato che classificherà Google sotto l’etichetta di stato di mercato strategico, in particolare nei settori della ricerca e della pubblicità di ricerca. Questa classificazione consente alla CMA di esplorare diverse misure finalizzate a ridurre la presenza dominante di Google in questi ambiti. L’organismo regolatore prevede di condurre una consultazione entro la fine dell’anno per determinare il miglior corso d’azione per promuovere una concorrenza leale.

Misure regolatorie potenziali

Tra le opzioni regolatorie in fase di valutazione, l’Autorità della concorrenza e dei mercati (CMA) sta considerando l’introduzione di schermi di scelta. Questa funzionalità consentirebbe agli utenti di passare più facilmente tra diversi motori di ricerca, aumentando così la libertà di scelta per i consumatori. Inoltre, la CMA intende promuovere una maggiore trasparenza e fornire un maggiore controllo agli editori il cui contenuto viene utilizzato nei riassunti generati dall’IA di Google. Un’altra proposta rilevante riguarda la possibilità di portare con sé i dati di ricerca dei consumatori, permettendo agli utenti di gestire le proprie informazioni in modo più efficace.

La risposta di Google alle azioni regolatorie

In merito a queste potenziali regolamentazioni, Google ha manifestato preoccupazioni riguardo al possibile impatto sulla sua capacità di lanciare nuovi prodotti nel mercato britannico. Oliver Bethell, direttore senior per la concorrenza di Google, ha dichiarato che la posizione favorevole del Regno Unito nel ricevere i prodotti più recenti potrebbe essere compromessa da regolamenti eccessivi. Ha sottolineato che il paese è riuscito fino ad ora a evitare restrizioni gravose che potrebbero soffocare l’innovazione.

Impatto su innovazione e crescita

Bethell ha avvertito che molte delle interventi proposti potrebbero ostacolare l’innovazione e la crescita economica nel Regno Unito. In un periodo in cui l’industria tecnologica sta vivendo rapidi progressi, in particolare nel campo dell’intelligenza artificiale, eventuali ritardi nei lanci dei prodotti potrebbero avere ripercussioni significative. L’assistente AI di Google, Gemini, attualmente non è incluso nella designazione della CMA; tuttavia, il suo stato sarà monitorato attentamente.

Implicazioni future e il ruolo della CMA

Will Hayter, direttore esecutivo per i mercati digitali della CMA, ha ribadito l’importanza di promuovere la concorrenza nei mercati digitali, come i motori di ricerca. Secondo Hayter, incentivare la concorrenza può sbloccare numerose opportunità per aziende sia piccole che grandi, stimolando così gli investimenti in tutta l’economia britannica. La CMA ha individuato Google come primo obiettivo ai sensi del nuovo Digital Markets, Competition and Consumers Act, con una decisione provvisoria di designare l’azienda già presa lo scorso giugno.

Inoltre, la CMA sta valutando di designare sia Google che Apple nel settore dell’ecosistema mobile, con un annuncio atteso entro la fine di questo mese. Il panorama normativo sta evolvendo rapidamente e gli esiti di queste decisioni potrebbero rimodellare significativamente l’industria tecnologica nel Regno Unito.

Le recenti discussioni riguardanti la visita del Primo Ministro britannico in India, insieme all’istituzione del Tech Prosperity Deal tra Stati Uniti e Regno Unito, rivelano un complesso intreccio tra relazioni internazionali e normative interne. Esperti del settore hanno osservato che questo accordo potrebbe complicare gli sforzi della Gran Bretagna nell’introdurre la propria legislazione sull’IA, aggiungendo un ulteriore livello di difficoltà per l’Autorità della concorrenza e dei mercati (CMA).

Con l’evolversi della situazione, sarà fondamentale monitorare come le decisioni della CMA influenzino il panorama tecnologico più ampio nel Regno Unito. Il bilanciamento tra promozione dell’innovazione e garanzia di una competizione equa sarà un fattore chiave nella definizione del futuro dei mercati digitali.