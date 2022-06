Il premier canadese Trudeau positivo al Covid per la seconda volta

L'annuncio su Twitter e le rassicurazioni sul suo stato di salute: il premier canadese Justin Trudeau è risultato positivo al Covid per la seconda volta

Il premier canadese JustinTrudeau positivo al Covid per la seconda volta dopo che aveva contratto il coronavirus già ad inizio anno. In queste ore sono molte le personalità politiche oltre oceano che stanno effettuando le dovute verifiche di positività. Perché? Perché solo la scorsa settimana Trudeau era in California al vertice delle Americhe ed ha incontrato molti leader.

Trudeau ancora positivo al Covid

Ad ogni modo Trudeau ha annunciato ieri di essere risultato positivo al Covid per la seconda volta quest’anno. Il premier canadese, che in questo ultimo periodo ha lanciato una proposta di legge per resettare utilizzo e possesso di armi, aveva già contratto il virus lo scorso gennaio. L’annuncio Trudeau lo ha dato per mezzo del suo account Twitter, dove ha scritto: “Ho seguito le linee guida di salute pubblica e mi sono isolato”.

“Sto bene perché sono vaccinato”

Poi la precisazione sulle sue condizioni di salute e la raccomandazione implicita ai concittadini: “Sto bene, perché ho ricevuto le mie dosi di vaccino“. Trudeau si è recato in California la scorsa settimana in occasione del Vertice delle Americhe. Proprio lì aveva incontrato tra gli altri il presidente Usa Joe Biden, la presidente della Camera Nancy Pelosi e altri leader.