Roma, 11 nov. (askanews) – Al via in Cambogia a Phnom Penh il vertice ASEAN dei paesi dell’Asia orientali, con al centro la crisi di Myanmar e il piano di pace per il paese che i leader della giunta militare ignorano da un anno. Il premier cinese Li Kiqiang viene accolto dal cambogiano Hun Sen, dal presidente filippino Ferdinand Marcos Junior e dal premier di Singapore Lee Hsien Loong.