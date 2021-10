Il premier francese Castex ricevuto da papa Francesco in Vaticano

Roma, 18 ott. (askanews) – Il premier francese Jean Castex è stato ricevuto da papa Francesco in Vaticano sullo sfondo della crisi degli abusi sessuali che ha investito la Chiesa francese e che ha innescato una polemica con lo Stato in merito al segreto confessionale.

Se è normale che un Capo di Stato francese si rechi in visita da un Pontefice, meno consueto è che lo faccia un primo ministro: l’ultimo è stato Francois Fillon, premier con Nicolas Sarkozy e cattolico praticante, che venne ricevuto nel 2009 da Benedetto XVI.

A pochi mesi dalle elezioni presidenziali, un incontro come quello tra Castex e Papa Francesco ha inevitabilmente un sapore politico.

La visita di Castex, prevista da tempo per la celebrazione del centenario delle relazioni diplomatiche ristabilite tra Francia e Santa Sede, dovrebbe essere l’occasione, secondo l’enturage del premier, di affrontare questioni come l’ecologia o la situazione in Libano, ma la tempistica incastona obbiettivamente l’udienza nella vicenda degli abusi sessuali del clero sui minorenni.

Lo scorso cinque ottobre, infatti, è stato pubblicato il rapporto commissariato da vescovi e superiori religiosi ad una Commissione indipendente sugli abusi sessuali nella Chiesa (Ciase), guidata da Jean-Marc Sauvé, che ha stimato che dal 1950 al 2020 un numero di sacerdoti che si aggira almento tra i 2.900 e i 3.200 ha abusato di almeno 216 mila vittime. E dal 3 all’8 novembre prossimo la conferenza episcopale affronterà le conseguenze di queste rivelazioni in una assemblea plenaria.