Il premier israeliano Netanyahu: chi ci attacca la pagherà

Tel Aviv, 23 feb. (askanews) – “Continueremo ad agire con forza, su tutti i fronti, vicini e lontani, per contrastare gli sforzi dei nostri nemici di attaccarci, chi cercherà di attaccarci ne pagherà il prezzo”. Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu aprendo una riunione del governo. Le dichiarazioni arrivano in un momento di grande tensione nell’area a causa di un raid israeliano a Nablus in cui sono stati uccisi 10 palestinesi.