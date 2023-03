Il premier israeliano Netanyahu visita la Comunità ebraica a Roma

Roma, 9 mar. (askanews) – Il primo ministro dello Stato di Israele Benjamin Netanyahu è arrivato a Roma ed è stato accolto dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, su delega del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il capo del governo dello Stato ebraico è stato ricevuto nelle sede della comunità ebraica della capitale dove ha tenuto un discorso; venerdì sarà a un Forum economico con le imprese italiane, a cui partecipa anche il ministro per Sviluppo economico e il Made in Italy Adolfo Urso. Alle 13.30, sarà a Palazzo Chigi, per un pranzo ufficiale con la premier Giorgia Meloni.