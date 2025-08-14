Il premier Netanyahu sostiene la visione del "Grande Israele"

Gerusalemme, 14 ago. (askanews) – Il Primo Ministro israeliano Netanyahu discute l’idea di un “Grande Israele” allargato durante un’intervista con i24NEWS, affermando di considerarla “una grande missione”. Alla domanda dell’intervistatore Sharon Gal se condividesse tale “visione” per un “Grande Israele”, Netanyahu risponde “assolutamente sì” e poi aggiunge:

“Se me lo chiedete, ci siamo.

Penso spesso a mio padre, alla generazione dei miei genitori che ha dovuto fondare lo Stato, e alla nostra generazione, la mia generazione. Dobbiamo garantire la sua continua esistenza, e la considero una grande missione.”

Il termine “Grande Israele” si riferisce a un’interpretazione biblica del territorio nazionale al tempo di Re Salomone, che comprendeva non solo gli attuali territori palestinesi di Gaza e la Cisgiordania occupata, ma anche parti delle moderne Giordania, Libano e Siria. Gli ultranazionalisti israeliani hanno chiesto che questi territori vengano occupati.