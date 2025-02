Il premier polacco Tusk: i migranti che violano la legge "saranno espulsi"

Danzica, 7 feb. (askanews) – “Ho preso una decisione e ho chiesto al Ministro degli Interni e dell’Amministrazione e al Ministro della Giustizia di presentare un piano rapido per una risposta immediata alla criminalità organizzata e ai crimini violenti degli stranieri. Chiunque sia ospitato in Polonia, approfitti della nostra ospitalità e violi la legge in modo violento sarà espulso dalla Polonia”. Così il premier polacco Donald Tusk durante la conferenza stampa con Ursula von der Leyen a Danzica in cui si è parlato di immigrazione, difesa, e dazi.