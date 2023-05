Home > Askanews > Il premier russo Mishustin è arrivato a Shanghai Il premier russo Mishustin è arrivato a Shanghai

Milano, 23 mag. (askanews) – Il primo ministro russo Mikhail Mishustin è arrivato a Shanghai per partecipare al business forum russo-cinese. Ad accoglierlo all’aeroporto l’ambasciatore russo in Cina Igor Morgulov e l’ambasciatore cinese in Russia Zhang Hanghui.

Milano, 23 mag. (askanews) - Il primo ministro russo Mikhail Mishustin è arrivato a Shanghai per partecipare al business forum russo-cinese. Ad accoglierlo all'aeroporto l'ambasciatore russo in Cina Igor Morgulov e l'ambasciatore cinese in Russia Zhang Hanghui....