Kiev, 23 feb. (askanews) – Il premier spagnolo Pedro Sanchez in visita in Ucraina alla vigilia dell’anniversario dell’invasione russa. Arrivato in treno a Kiev, il primo ministro è stato accompagnato a Bucha e Irpin, città simbolo della strage di civili avvenuta dall’inizio della guerra, dove ha deposto una corona di fiori in onore delle vittime. “Tutta la Spagna è con l’Ucraina”, ha detto il premier.

