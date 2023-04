Il premier ucraino a Roma: "Incontro concreto su ricostruzione"

Roma, 26 apr. (askanews) – I vertici di 600 aziende italiane, 150 ucraine e le istituzioni di entrambi i Paesi per parlare del futuro dopo la guerra. A Roma si è svolta la Conferenza bilaterale per la ricostruzione, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha ribadito l’impegno dell’Italia. A guidare la delegazione ucraina il premier ucraino Denys Shmyhal.

“Abbiamo avuto un incontro molto concreto, abbiamo parlato della ricostruzione e del piano di pace di Zelensky”, ha detto dopo l’incontro bilaterale con la premier. “La Russia ha iniziato questa guerra per distruggere il nostro Paese, non cerca la pace e dopo un anno non ha cambiato i suoi progetti”.

Il premier ha ringraziato l’Italia, e altrettanto ha fatto il presidente Zelensky, collegato in video: “Aiutateci a costruire un futuro sicuro per tutti noi” è stato il suo appello.