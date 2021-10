Il Premio Nobel Parisi sulla terza dose: “Rischiavamo 500mila morti”

"È fondamentale per le persone a rischio", così il premio Nobel Giorgio Parisi che ha spiegato cosa lo ha portato a ricevere la terza dose.

“Fare la terza dose del vaccino è fondamentale perché riduce ulteriormente la probabilità di prendere la malattia in forma sintomatica e grave”, sono queste le parole del Premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi che ha ricevuto il terzo richiamo del vaccino a Roma.

Sentito da ANSA ha portato all’attenzione del pubblico l’importanza di vaccinarsi e cosa comporta ricevere la terza dose. La lunga riflessione di Parisi arriva in un momento di profonda sfiducia come questo dove le manifestazioni e le proteste contro il Green Pass sono diventate ormai l’ordine del giorno.

Nobel Parisi terza dose, “Siamo in una situazione molto buona per via delle vaccinazioni”