Il premio Nobel per la medicina Luc Montagnier è morto in Francia

Milano, 10 feb. (askanews) – Era da poche settimane stato a Milano per partecipare a una manifestazione di No Vax, poi il giallo sulle sue condizioni di salute e ora la conferma, il premio Nobel per la medicina e virologo Luc Montagnier è morto martedì scorso all’ospedale americano di Neuilly alla presenza dei figli. Montagnier aveva 89 anni nel 2008 aveva vinto il Premio Nobel per la Medicina, per il suo lavoro sulla scoperta del virus dell’Aids nel 1983.

Per le sue posizioni “fuori dal coro” si era allontanato dalla comunità scientifica diventando uno degli ideologi dei no vax con il suo rifiuto dei vaccini.

Il certificato di morte è stato depositato presso il municipio cittadino.