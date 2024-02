Il presidente argentino Milei in visita di Stato in Israele

Il presidente argentino Milei in visita di Stato in Israele

Tel Aviv, 6 feb. (askanews) - Nelle immagini l'arrivo del neo presidente argentino Javier Milei in Israele per una visita di Stato, accolto all'aeroporto di Tel Aviv dal ministro degli Esteri israeliano Israel Katz. Il leader della destra liberista argentina in Israele incontrerà diversi rabbini e...