Il presidente del Brasile chiede l'abolizione delle alte tariffe imposte da Trump

Il clima delle relazioni commerciali tra Brasile e Stati Uniti è attualmente teso, in gran parte a causa delle elevate tariffe imposte dal governo americano. Recentemente, il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha contattato direttamente il presidente Donald Trump per discutere queste misure, in particolare un dazio del 40 percento sui beni brasiliani.

La telefonata tra i leader

Nella giornata di lunedì, Lula ha intrattenuto una conversazione telefonica di circa 30 minuti con Trump. Durante questa chiamata, i due leader hanno scambiato numeri di telefono e Lula ha rinnovato l’invito a Trump a partecipare al prossimo summit sul clima che si terrà a Belém. Secondo un comunicato dell’ufficio di Lula, il presidente americano ha risposto positivamente a questa proposta.

Discussione sull’economia e il commercio

Trump ha successivamente condiviso sui social il suo punto di vista, affermando che il colloquio è stato produttivo e centrato principalmente su questioni relative all’economia e al commercio tra i due paesi. Ha anticipato ulteriori incontri, sia negli Stati Uniti che in Brasile, nei prossimi mesi.

Il contesto delle tariffe imposte

Le elevate tariffe imposte dal governo di Trump non sono arrivate senza motivazione. Infatti, il governo statunitense ha giustificato tali misure affermando che le politiche economiche del Brasile e la persecuzione penale dell’ex presidente Jair Bolsonaro avrebbero creato una situazione di emergenza economica. Nonostante ciò, Lula ha sottolineato che il Brasile è uno dei tre paesi del G20 con cui gli Stati Uniti mantengono un surplus commerciale.

Le recenti vicende legali di Bolsonaro

Non molto tempo fa, Bolsonaro è stato condannato per il suo tentativo di colpo di stato dopo aver perso le elezioni nel 2022. La corte suprema ha inflitto una pena di 27 anni e tre mesi di carcere, un evento che ha complicato ulteriormente le relazioni tra i due paesi e ha giustificato, secondo l’amministrazione Trump, le restrizioni commerciali attuate.

Incontri futuri e sviluppi

Un breve incontro tra i due leader è già avvenuto a settembre, durante l’assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, dove Trump aveva elogiato la loro ottima chimica. Tornando alla chiamata di lunedì, Lula ha proposto di recarsi a Washington per un incontro di persona con Trump, un’iniziativa che potrebbe segnare un nuovo capitolo nelle relazioni bilaterali.

La volontà di Lula di dialogare con Trump rappresenta un tentativo significativo per migliorare le relazioni commerciali tra Brasile e Stati Uniti, in un momento in cui le tensioni tariffarie potrebbero avere effetti duraturi sull’economia di entrambi i paesi. La discussione su tariffe e commercio sarà cruciale nei prossimi mesi, e i risultati di questi colloqui potrebbero influenzare non solo le relazioni bilaterali, ma anche le dinamiche economiche globali.