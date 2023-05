Il presidente Gasparini: Renco vuole tornare con forza in Italia

Roma, 19 mag. (askanews) – Giovanni Gasparini, presidente di Renco Spa a Pesaro conferma la volontà dell’azienda di tornare con forza in Italia: oltre cento milioni di investimenti in due anni

“Renco è un’impresa che nasce a Pesaro, ha sempre avuto la sede a Pesaro, ma per quarant’anni abbiamo fatto forse il 90 per cento del nostro fatturato, all’estero, all’estero abbiamo imparato tanto, tutta la nostra expertice l’abbiamo sviluppata lavorando in mercati complicati, difficili, con clienti molto esigenti come possono essere quelli dell’energia e dell’oil&gas, ora le cose stanno cambiando, abbiamo intenzione di tornare in Italia, di tornare con forza e di tornarci non soltanto per lavorare ma anche per investire, pensi che per quest’anno e per il prossimo abbiamo un programma di investimenti che supererà i cento milioni, quindi noi crediamo molto nel mercato italiano e ci vogliamo rientrare con forza”.