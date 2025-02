Il presidente Herzog a Roma, "domani Hamas ci ridarà quattro corpi"

Roma, 19 feb. (askanews) – Visita a Roma per il presidente israeliano Isaac Herzog, prima al Quirinale per incontrare il capo dello Stato Sergio Mattarella, poi a Palazzo Chigi per vedere la premier Giorgia Meloni. A Fianco di Mattarella, Herzog ha ricordato che domani saranno rilasciati i corpi di 4 ostaggi del 7 ottobre morti durante i mesi di prigionia a Gaza.

Si tratta di un uomo di 86 anni, Oded Lifshitz, rapito da Hamas in un kibbutz, come anche Shiri Bibas, 32 anni, e i figlioletti Kfir, 9 mesi, e Ariel, 4 anni, morti forse sotto le bombe. Tutti e 4 erano nelle mani della Jihad islamica.La famiglia Bibas chiedeva ancora notizie dei suoi il 3 febbraio, mentre il marito di Shiri Bibas, Yarden, rilasciato il primo febbraio nel quadro degli scambi con Hamas, aveva sperato fino all’ultimo che la sua famiglia non fosse davvero scomparsa nonostante la loro morte fosse stata annunciata da Hamas già nel novembre scorso.

“Siamo nel mezzo di un processo molto sensibile, che è di riportare a casa i nostri figli e le nostre figlie dalle segrete di Gaza, le montagne russe emotive alle quali la nostra nazione è sottoposta sono enormi. Ogni ritorno è snervante” ha detto Herzog accanto a Mattarella.

Sabato, Hamas rilascerà altri 6 ostaggi israeliani, vivi, 4 rapiti nei massacri del 7 ottobre, gli altri due detenuti da parecchi anni.