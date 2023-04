Il Presidente Mattarella ad Auschwitz per la Marcia dei Vivi

Auschwitz, 18 apr. (askanews) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha visitato l’ex Campo di concentramento nazista di Auschwitz-Birkenau intervenendo alla cerimonia conclusiva della 35esima edizione della “Marcia dei vivi” per rendere omaggio alle vittime dell’Olocausto. Il Capo dello Stato ha deposto una corona di fiori e abbracciato in particolare le sorelle Tatiana e Andra Bucci, sopravvissute di Birkenau, prima di visitare il museo dell’Olocausto assieme a un gruppo di studenti.. Ha poi assisito all’arrivo della Marcia dei Vivi prima di tenere un discorso.

“È un luogo di orrore – ha commentato il Capo dello Stato, ascoltando le parole della guida che ha spiegato come qui siamo stati deportati quasi due milioni di persone, il 90 per cento delle quali non è sopravvissuto – già studiarlo è impressionante ma vederlo è un’altra cosa, dà la misura dell’inimmaginabile”.

“Siamo qui oggi – ha sottolineato il Presidente Mattarella – a rendere omaggio e fare memoria dei milioni di cittadini assassinati da un regime sanguinario come quello nazista che, con la complicità dei regimi fascisti europei, che consegnarono propri concittadini ai carnefici, si macchiò di un crimine atroce contro l’umanità”.