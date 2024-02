Il presidente Putin saluta gli "eroi" che combattono in Ucraina

Il presidente Putin saluta gli "eroi" che combattono in Ucraina

Mosca, 23 feb. (askanews) - Il presidente Vladimir Putin in un video messaggio ha salutato gli "autentici eroi del popolo" che combattono in Ucraina nel Giorno del Difensore della Patria, un giorno festivo in Russia, e alla vigilia del secondo anniversario del conflitto, che il Cremlino chiama l'ope...

Mosca, 23 feb. (askanews) – Il presidente Vladimir Putin in un video messaggio ha salutato gli “autentici eroi del popolo” che combattono in Ucraina nel Giorno del Difensore della Patria, un giorno festivo in Russia, e alla vigilia del secondo anniversario del conflitto, che il Cremlino chiama l’operazione militare speciale.

Nel suo discorso in occasione della Giornata nazionale dei difensori della patria, il presidente Vladimir Putin ha promesso un “costante riequipaggiamento tecnico” dell’esercito russo, aggiungendo che la Russia “prenderà in considerazione l’esperienza reale di combattimento” per “garantire la modernizzazione” delle forze armate.