Il presidente russo Putin annuncia tregua per Pasqua con l'Ucraina

Mosca, 19 apr. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato una tregua nel conflitto in Ucraina in occasione della Pasqua. Lo ha detto, precisando che la tregua entrerà in vigore oggi alle 18 (ora di Mosca).

La sua decisione di annunciare una tregua delle ostilità con l’Ucraina per la Pasqua “dimostrerà quanto sia sincera la disponibilità di Kiev, la sua volontà e persino la sua capacità di rispettare gli accordi e di partecipare al processo di colloqui di pace volti a eliminare le cause profonde della crisi ucraina”.

Lo riportano le agenzie di stampa russe, riferendo dell’incontro avuto oggi da Putin con il Capo di stato maggiore delle Forze Armate, Valerij Gerasimov.