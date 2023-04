Il presidente sudcoreano canta "America Pie" alla cena con Biden

Roma, 27 apr. (askanews) – Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha concluso in allegria la sua visita alla Casa Bianca. Durante una cena di gala in suo onore, dopo seri colloqui bilaterali con il presidente Joe Biden anche sul nucleare e la minaccia nordcoreana, Yoon ha condiviso la sua passione per la musica americana.

“Sappiamo che ‘American Pie’ è una delle tue canzoni preferite”, ha dettoBiden, portando il suo ospite sul palco per ascoltare più da vicino gli artisti che suonavano la ballata di Don McLean. “Sì, è vero”, ha detto Yoon Suk-yeol, noto in Corea del Sud per essere un appassionato di karaoke, ammettendo di essere un fan della canzone da quando è stata pubblicata nel 1971, quando era ancora a scuola.

“Vogliamo sentirtela cantare”, ha provato a dire Biden. E Yoon ha preso il microfono e si è esibito tra l’entusiasmo e gli applausi di Joe Biden e della first lady Jill.