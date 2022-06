Il prezzo della benzina continua ad aumentare: anche in modalità self, il costo medio è tornato a superare i 2 euro al litro.

Non si placa l’aumento del prezzo della benzina, arrivata a superare la soglia dei 2 euro anche in modalità self. Secondo i dati aggiornati a mercoledì 8 giugno 2022 ed elaborati da Quotidiano energia, il costo medio per chi sceglie di rifornirsi autonomamente è pari a 2,009 euro/litro ( contro il valore precedente di 1,985), con i diversi marchi compresi tra 1,998 e 2,033 euro/litro (no logo 1,998).

Aumento del prezzo della benzina

Quanto invece al prezzo medio del diesel self, questo ammonta a 1,924 euro/litro (contro 1,896), con le compagnie tra 1,922 e 1,945 euro/litro (no logo 1,908). Le cifre aumentano se la benzina viene servita, con un costo medio praticato pari a 2,134 euro/litro rispetto al precedente 2,118. La media del diesel servito arriva invece a 2,055 euro/litro (contro lo scorso 2,034), con i punti vendita delle compagnie che praticano prezzi medi compresi tra 2,010 e 2,135 euro/litro (no logo 1,959).

Per ciò che riguarda infine i prezzi praticati del Gpl, questi vanno da 0,833 a 0,851 euro/litro (no logo 0,823) mentre il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,720 e 1,931 (no logo 1,781).

Aumento del prezzo della benzina: bonus fino a 200 euro

Per ovviare ai continui rincari, causati sia dalla guerra in Ucraina che dall’aumento del costo delle materie prime già in essere prima del conflitto, il governo ha introdotto un bonus benzina fino a 200 euro.

Si tratta di un sussidio che spetta ai dipendenti di aziende private e di datori di lavoro privati, come ad esempio gli studi professionali.

I datori di lavoro potranno autonomamente decidere se erogare o meno i buoni ai propri dipendenti (possono anche deciderne la cifra fino ad un massimo di 200 euro) che non dovranno quindi presentare alcuna domanda. Il bonus dovrà essere messo a loro disposizione entro il 31 dicembre 2022, ma l’uso da parte dei lavoratori potrà avvenire entro il limite di scadenza indicato sullo stesso (che potrà anche andare oltre la suddetta data).