Il prezzo della pasta continua a crescere: convocata Commissione di allerta

Gli italiani, lo sappiamo, non possono rinunciare a poche cose nella vita ed una di queste è mangiare un bel piatto di pasta. Che sia pranzo oppure cena poco importa: sostituire uno dei nostri piatti preferiti non è un’opzione che viene considerata. Il prezzo di questa pietanza, però, è in continua crescita e questo potrebbe portare ad una contrazione delle vendite.

Sale il prezzo della pasta: i numeri del 2023

L’inflazione dilagante nel nostro Paese sta avendo un effetto considerevole anche sul carrello della spesa. Le materie prime costano sempre di più, così come l’energia e tanti fattori di produzione, e tutto questo porta ad un inevitabile aumento del prezzo dei cibi che si acquistano nei negozi e nei supermercati. Uno dei prodotti più interessati da questo discorso è senz’altro la pasta, il cui prezzo nel mese di marzo ha fatto registrare un aumento del 17,5% rispetto allo stesso periodo del 2022.

La decisione è ufficiale: convocata Commissione di allerta

Per questo motivo, Il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha dato mandato a Benedetto Mineo, il Garante per la Sorveglianza dei Prezzi, di convocare la Commissione di allerta per analizzare la dinamica del prezzo della pasta. La riunione è prevista per il prossimo 11 maggio al Mimit ed inizierà alle ore 14.30. “La pasta ha subito nell’ultimo anno rincari fortissimi che non sembrano giustificati dalle quotazioni del grano” – si legge in un dossier pubblicato da Assoutenti. Non resta che attendere ancora una settimana per conoscere le novità sul tema.