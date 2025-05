Il primo giro in papamobile per Leone XIV

Il primo giro in papamobile per Leone XIV

Roma, 18 mag. (askanews) – Il primo giro in papamobile per Leone XIV. Il Pontefice saluta i fedeli arrivati numerosi fin dalle prime ore del mattino per partecipare alla messa di inizio pontificato in piazza San Pietro.

In piedi sulla jeep bianca scoperta ha benedetto la folla e ha percorso tutta la via della Conciliazione.

Tanti i fedeli che si sono assiepati al suo passaggio, il Papa si è anche fermato a benedire alcuni neonati. Già più di diecimila le persone che hanno fatto accesso all’interno di piazza San Pietro per la cerimonia di intronizzazione.