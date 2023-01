Home > Video > Il primo messaggio sui social di Jeremy Renner dopo l'incidente Il primo messaggio sui social di Jeremy Renner dopo l'incidente

Jeremy Renner, famoso per il suo ruolo di Occhio di Falco nell'universo Marvel, è in terapia intensiva, dopo essere stato travolto dalla neve nel suo ranch sopra il lago Tahoe. L'attore americano ha postato un selfie dal suo letto di ospedale per ringraziare i fan per l'affetto ricevuto.