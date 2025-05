Il primo trailer di "Task", dal creatore di "Omicidio a Easttown"

Roma, 16 mag. (askanews) – Arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now “Task”, il nuovo dramma poliziesco Hbo in sette episodi ideato, sceneggiato e prodotto da Brad Ingelsby, già creatore dell’acclamato “Omicidio a Easttown” con Kate Winslet.

La serie è ambientata nella periferia operaia di Philadelphia. Il protagonista è Mark Ruffalo nei panni di un agente dell’FBI a capo di una task force che deve porre fine a una serie di violente rapine, compiute da un insospettabile padre di famiglia interpretato da Tom Pelphrey.