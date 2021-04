Il principe Carlo diventerà re, ma la Regina non abdicherà

La Regina Elisabetta non abdicherà ma: ecco cosa sta succedendo in Inghilterra tra lei e il principe Carlo

La notizia che appare su tutti i principali tabloid britannici è che la Regina Elisabetta non abdicherà mai. Tuttavia, dopo la morte del principe consorte Filippo, si parla ora per la prima volta seriamente della successione al trono del figlio Carlo, che ha intanto lasciato la City per andare nel suo cottage in Galles, dove rifletterà sul futuro della Corona.

In queste ore, peraltro, ci sarebbe stato un incontro straordinario tra lo stesso principe ereditario e i figli William e Harry, proprio per discutere l’avvenire della Royal Family. Questa sarebbe stata inoltre l’occasione per parlare finalmente vis a vis dopo l’intervista di Harry e Meghan a Oprah Winfrey.

Come già supposto nei giorni scorsi, Elisabetta II non deporrà dunque la corona sulla testa del primogenito, almeno non ufficialmente. È difatti in corso la completa ristrutturazione delle figure che operano intorno alla Corona. Il principe Carlo e lo stesso William dovrebbero pertanto affiancare la Regina, che compirà 95 anni il prossimo 21 aprile. Sempre loro nomineranno nuovi membri e posizioni all’interno della Famiglia Reale, mentre si tenterà di “ripulire l’aria” dai recenti scandali.