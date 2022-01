Il principe Carlo, primo nella linea di successione al trono, ha infranto il suo tradizionale riserbo, parlando dei figli, i principi William ed Harry.

Il principe Carlo, figlio della regina Elisabetta II e primo nella linea di successione al trono inglese, ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni sui suoi figli William ed Harry, nati dal matrimonio con Lady Diana.

Solitamente, il principe Carlo tende a non esprimersi sui figli, specialmente sul secondogenito, convolato a nozze con l’attrice Meghan Markle e partito alla volta dell’America poco dopo il matrimonio, abbandonando di fatto la famiglia reale.

Negli ultimi anni, i rapporti tra i reali inglesi e il principe Harry sono stati particolarmente tesi e, con il trascorrere del tempo, il Duca di Sussex appare sempre più distante dagli ambienti della Corona.

A questo proposito, è stato riferito più volte che né la regina Elisabetta II e né il principe Carlo abbiano accettato di buon grado il trasferimento di Harry, insieme alla moglie e ai due figli Archie e Lilibet Diana, nata negli USA.

Ciononostante, le parole del principe di Galles nei confronti del secondogenito appaiono estremamente positive.

Il principe Carlo sui figli William e Harry: “Sono orgoglioso come padre”

Il principe Carlo ha scritto per la rivista Newsweek un saggio incentrato sul cambiamento climatico. Il testo è stato presentato nel corso di un’intervista, durante la quale l’erede al trono inglese ha voluto parlare anche dei suoi due figli, mostrandosi profondamente orgoglioso di entrambi.

Sia il principe William che il principe Harry, infatti, hanno asserito di volersi impegnare per contrastare il cambiamento climatico e dare il proprio contributo al fine di riuscire a risolvere il problema, promuovendo importanti iniziative. Per questo motivo, il principe Carlo si è detto orgoglioso come padre della capacità dei suoi figli di riconoscere una simile minaccia.

L’erede al trono, inoltre, ha sottolineato che il principe William ha lanciato l’Earthshot Prize per incentivare il cambiamento e agire attivamente per contrastare il problema del clima entro il prossimo decennio.

Allo stesso modo, anche il principe Harry ha deciso di attivarsi in materia di cambiamento climatico.

Il principe Carlo e l’elogio al Duca di Sussex

In relazione al Duca di Sussex, infatti, il principe Carlo ha dichiarato: “E mio figlio più giovane, Harry, ha messo in evidenza con passione l’impatto del cambiamento climatico, specialmente in relazione all’Africa e ha impegnato la sua carità”.

L’erede al trono, poi, ha ribadito che “non c’è tempo da perdere” rispetto al problema legato al cambiamento climatico, lanciando un appello volto a sensibilizzare la popolazione nell’affrontare una “sfida cruciale” per l’umanità.