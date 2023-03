Il principe Harry a sorpresa in tribunale a Londra

Londra, 27 mar. (askanews) – Il principe Harry è arrivato a sorpresa all’Alta Corte di Londra per assistere a un’udienza preliminare nella sua causa contro i tabloid accusati di raccolta illegale di informazioni. Il duca di Sussex e altri vip tra cui il cantante Elton John hanno citato in giudizio Associated Newspapers Ltd (Anl), editori del Daily Mail and Mail on Sunday per intercettazioni telefoniche e violazione della privacy. L’editore ha respistinto le accuse che ha definito come “diffamazioni assurde”.