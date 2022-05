Il principe Harry soffre di calvizie? Il marito di Meghan sarebbe molto stressato

Il principe Harry soffrirebbe di una patologia comune agli uomini: essere divenuto padre a 34 anni lo avrebbe stressato.

Il principe Harry avrebbe un cruccio, che poi è lo stesso di molti altri uomini della sua età, se non più anziani. Il figlio di Carlo e Diana soffrirebbe infatti di calvizie. Non è del resto passato inosservato il fatto che sul suo capo, più passa il tempo, meno capelli risultino esserci.

L’essere divenuto padre a 34 anni avrebbe prodotto nel marito di Meghan Markle non poco stress. Non a caso, a sottolineare la situazione del duca sono state diverse riviste del Sussex. Il povero Harry starebbe vivendo una situazione alquanto fastidiosa

Principe Harry: la Royal Family sempre al centro della scena

Del resto non è una novità che la famiglia reale inglese sia stata nel corso degli anni sempre al centro della scena.

Se Meghan Markle ha scombussolato non poco la vita in quel di Windsor, ora l’attenzione si sta spostando su suo marito Harry e le sue calvizie. Per capire cosa sta realmente accadendo al fratello di William è stato interpellato il dottor Asim Shahmalak, della Crown Clinic.

I figli sarebbero la causa di tutto

A detta di Asim Shahmalak la perdita dei capelli di Harry sarebbe da attribuire proprio al suo essere diventato padre.

Tuttavia, neanche il fattore genetico può essere escluso dalle possibili cause. Inoltre, negli ultimi anni Harry ha subito diversi drastici cambiamenti che lo avrebbero provato non poco, come la perdita dello status di altezza reale.