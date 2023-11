Il principe William a Singapore per gli Earthshot Awards

Roma, 6 nov. (askanews) – Visita del principe William a Singapore per presentare gli Earthshot Awards 2023, i premi a sostegno degli innovatori ambientali con soluzioni per combattere il cambiamento climatico e contribuire alla salvaguardia del Pianeta che. È la prima volta che la cerimonia si tiene in Asia dove William è arrivato senza Kate.

Il principe ha anche partecipato all’allenamento della Dragon boat della squadra britannica e chi ha remato al suo fianco ha detto che “ha tenuto un ritmo perfetto”.