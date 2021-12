Il Principe William confessa la sua depressione: il racconto

Il Principe William ha confessato per la prima volta di aver iniziato a soffrire di depressione dopo aver assistito a un incidente.

Nel podcast Prince William: Time to walk l’erede al trono d’Inghilterra ha confessato per la prima volta di aver sofferto di depressione.

Il Principe William e la depressione

La vita dei membri della famiglia Reale non è sempre tutta rose e fiori e lo sa bene il Principe William che giovanissimo si è trovato a fare i conti con la tragica scomparsa di sua madre, Lady Diana.

All’interno del podcast Prince William: Time to walk, lui stesso ha voluto raccontare come un altro incidente avrebbe scatenato in lui la depressione: il primogenitori del principe Carlo si sarebbe ritrovato infatti a salvare un ragazzo in fin di vita e assistere allo scontro tra due auto avrebbe riacceso in lui vecchi ricordi.

“Qualcosa è cambiato dentro di me. Era come se qualcuno avesse messo una chiave in una serratura e l’avesse aperta senza che io avessi dato il permesso di farlo”, ha confessato William, che ha perso sua madre Diana proprio a causa di un tragico incidente avvenuto nel Pont de l’Alma a Parigi.

Il Principe William: Lady Diana

Il principe William aveva compiuto appena 15 anni quando sua madre Diana morì a Parigi (il 31 agosto 1997) e il ricordo della Principessa triste è rimasto vivido in lui e suo fratello Harry (di due anni più piccolo). All’interno del podcast William ha dichiarato che la canzone (Simply) The Best di Tina Turner lo farebbe pensare a sua madre Diana:

“È una delle canzoni che ricordo di più perché ero sempre seduto sul sedile posteriore dell’auto, mentre mamma guidava e la cantavamo a squarciagola”, ha dichiarato.

Il Principe William oggi

Oggi il Principe william sembra aver ritrovato la serenità accanto a sua moglie Kate Middleton e ai loro tre bambini, George, Charlotte e Louis. Nel corso degli anni sembra però che si siano deteriorati i rapporti tra lui e suo fratello Harry, che rica un anno fa ha detto addio ai titoli nobiliari per trasferirsi negli States con sua moglie Meghan Markle (madre dei suoi due figli, Archie e Lilibet Diana).

I due fratelli si sono rivisti l’ultima volta in occasione dell’inaugurazione di una statua dedicata a Lady D a Londra, ma hanno ammesso di non essere più vicini come un tempo.