Roma, 23 mar. (askanews) – Il principe William è in visita ufficiale in Polonia. In queste immagini depone una corona di fiori sulla tomba del milite ignoto a Varsavia, mentre il giorno prima è stato in una base militare vicino al confine con l’Ucraina. I suoi piani di viaggio nella capitale polacca includono un incontro con il presidente della Polonia Andrzej Duda nel palazzo presidenziale. Mercoledì il Principe di Galles è andato a Rzeszòw, nel sud-est della Polonia, una visita tenuta segreta per motivi di sicurezza e nel corso della quale ha incontrato l’esercito britannico e polacco per discutere di Ucraina. Questo è il primo viaggio di William in Polonia dopo aver visitato il paese nel 2017 con sua moglie. La sua visita in Polonia è avvenuta su richiesta del governo britannico.

