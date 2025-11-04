Il principe William gioca al Maracana con i bambini e con Cafu

Rio de Janeiro, 4 nov. (askanews) – Il principe William ha giocato a calcio con un gruppo di bambini allo stadio Maracana di Rio de Janeiro, insieme all’ex capitano della nazionale brasiliana Cafu. Il futuro re d’Inghilterra è in Brasile per la cerimonia dei premi Earthshot, che promuovono progetti ambientali innovativi, e parteciperà poi al vertice sul clima COP30 a Belém, in rappresentanza del re Carlo III.

“Ci sono molte stelle qui!”, ha detto il principe William. La battuta, riferita alle cinque stelle sullo stemma della Selecao campione del mondo, ha accompagnato la consegna da parte di Cafu della maglia del Brasile del 2002.

Dopo il momento sportivo, William ha incontrato giovani partecipanti al programma “Generation Earthshot”, con cui ha parlato di educazione e tutela dell’ambiente.

Il viaggio in Brasile segna una nuova tappa dell’impegno del principe per la sostenibilità e anticipa il suo intervento al summit COP30, dove porterà il messaggio del governo britannico e del re.