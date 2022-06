Il Prisma e il rapporto tra architettura e alta formazione

Milano, 23 giu. (askanews) – Il Prisma ha organizzato a Milano un convegno sull’alta formazione con focus sul rapporto tra architettura e università, nell’ambito del progetto “Lo spazio che insegna”. Stefano Carone, Managing partner di Il Prisma, ha presentato l’iniziativa ad askanews.

“C’è necessità – ha detto – di immaginare spazi per l’alta educazione, per permettere alle eccellenze di potersi incontrare e trovare punti di confronto diversi. Ci proponiamo di arrivare, in questi incontri, non a un progetto perfetto, ma a momenti di collisione positiva tra i diversi attori”.