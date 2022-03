“Il Prisma”, Sergio Muniz narra a Teatro l’Opera dei Pink Floyd

Roma, 28 mar. (askanews) – “Il Prisma” è il viaggio tra storia e leggenda del capolavoro dei Pink Floyd “The Dark Side Of The Moon”, dove Sergio Muniz omaggia uno dei dischi più venduti di sempre.

L’attore racconta l’Opera in maniera suggestiva, esplicitandone i contenuti universali (la nascita, il tempo, il denaro, l’incomunicabilità, l’alienazione, l’ingiustizia sociale, la morte, la speranza), con la narrazione di temi, storie, aneddoti e delle curiose e fortunate casualità che hanno contribuito a modellare l’Opera stessa.

Le parti narrate vengono seguite da accurate e fedeli esecuzioni dal vivo dei brani dell’album, grazie a otto musicisti, l’Experience Ensemble: Antonio Nasca – voce, Clara Trucchi – voce, Valentina Ciaffaglione – voce, Massimo Telli – tastiere, Andrea Di Pasqua – chitarre, Marco Tardioli – batteria e percussioni, Cesare Ceo – sax e lap steel, Stefano Nori – basso e cori.

Alla base del progetto, diretto da Stefano Nori e Massimo Telli, vi sono anni di ricerche bibliografiche e giornalistiche; uno studio attento della partitura, delle sonorità e delle soluzioni tecniche di allora (1973) e di oggi (2022) da riproporre in modo comparativo al pubblico con la consapevolezza che ancora oggi, dopo 49 anni dalla sua realizzazione, The Dark Side of the Moon rappresenti un’opera sublime e viva, che ha attraversato e coinvolto emotivamente generazioni e che non accenna minimamente a perdere la sua spinta emotiva.

La scelta è quella di un approccio rispettoso sia della partitura che delle sonorità, riproponendo fedelmente l’album nella sua versione originale. Per concludere: un magico “Prisma” grazie al quale ognuno può scegliere il colore con cui vedere il proprio “Lato Oscuro Della Luna”.

Dopo l esordio del 25 marzo al Nuovo Teatro Orione di Roma “Il Prisma” farà tappa a:

9 Aprile – Teatro Tognazzi, Velletri (RM)

20 Maggio – Cineteatro Fanin, San Giovanni in Persiceto (BO)

27 Maggio – Teatro Puccini, Firenze

15 Luglio – Anfiteatro Romano, Terni

21 Ottobre – Teatro Moderno, Grosseto

11 novembre – Teatro 4 Mori – Livorno